Авиация провела тренировку над Петербургом перед военным парадом

Экипажи трех десятков самолетов и вертолетов пролетели над Дворцовой площадью. Фото: ЗВО

Экипажи трех десятков самолетов и вертолетов пролетели над Дворцовой площадью. Фото: ЗВО

Сегодня в Петербурге экипажи Ленинградской армии ВВС и противовоздушной обороны ЗВО провели первую сводную тренировку перед военные парадом, посвященным 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Экипажи трех десятков самолетов и вертолетов пролетели над Дворцовой площадью, отработав маршрут полета, соблюдение высоты, скорости и расстояния между воздушными суднами.

Как сообщили в пресс-службе ЗВО, в параде примут участие вертолеты Ми-26, Ми-8, Ми-24 и Ка-52 «Аллигатор». Также будут участвовать самолёты Ан-26, Ан-12 и Ту-134, истребители Су-35С, Су-30СМ, Су-34 и МиГ-31БМ.

Напомним, парад Победы пройдет в Петербурге 24 июня.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что репетиции Парада Победы ограничат движение в центре Петербурга. В городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры заранее уведомляют петербуржцев о перекрытии проезда для машин и другого транспорта.