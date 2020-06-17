На Московском проспекте большой внедорожник подбил маленький Volkswagen

В Адмиралтейском районе Петербурга произошло ДТП между огромным внедорожником и маленьким Volkswagen.

По словам очевидцев, проезжую часть на Московском проспекте не смогли поделить Toyota Land Cruiser и небольшой Volkswagen Scirocco. На место происшествия прибыли сотрудники ДПС.

Об этом сообщили очевидцы в группе ДТП и ЧП Петербург в социальной сети Вконтакте.

Информации о пострадавших не поступало. В результате ДТП пострадал, Volkswagen Scirocco, у машины разбито заднее стекло, а бампер сильно помялся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что к месту ДТП с такси и Mercedes прибыли сотрудники МЧС и реанимации. Фотографии с места аварии появились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».