На Московском проспекте большой внедорожник подбил маленький Volkswagen

На Московском проспекте большой внедорожник подбил маленький Volkswagen
ДТП на Московском проспекте. Фото: vk.com/spb_today

В Адмиралтейском районе Петербурга произошло ДТП между огромным внедорожником и маленьким Volkswagen.

По словам очевидцев, проезжую часть на Московском проспекте не смогли поделить Toyota Land Cruiser и небольшой Volkswagen Scirocco. На место происшествия прибыли сотрудники ДПС.

Об этом сообщили очевидцы в группе ДТП и ЧП Петербург в социальной сети Вконтакте.

Информации о пострадавших не поступало. В результате ДТП пострадал, Volkswagen Scirocco, у машины разбито заднее стекло, а бампер сильно помялся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что к месту ДТП с такси и Mercedes прибыли сотрудники МЧС и реанимации. Фотографии с места аварии появились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

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