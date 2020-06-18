Арендаторы массово покидают Невский проспект

На главной улице Санкт-Петербурга, Невском проспекте, кризисное положение, в котором оказались бизнесмены из-за пандемии коронавируса, очевиднее всего: доля свободных помещений достигла небывалых 10%.
Небольшие сувенирные лавки и магазины массово закрываются, не выдержав отсутствия покупателей. Улица пустеет, и когда-то красочные витрины наполняются объявлениями об аренде. О текущем состоянии Невского проспекта рассказывают эксперты консалтинговой фирмы JLL в своем исследовании.
Так, на Старо-Невском проспекте сейчас освободились почти 11% помещений, а на участке от Дворцовой площади до площади Восстания опустели 9,5% помещений — вдвое больше показателей прошлого года. Труднее всего выживать сувенирным и ювелирным, а также косметическим магазинам. Тем не менее, специалисты считают, что цифры могли быть гораздо хуже.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что больше половины петербургских компаний сократили зарплаты сотрудникам.