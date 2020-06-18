Арендаторы массово покидают Невский проспект

"Многие арендаторы смогли договориться о скидках, рассрочке платежей и о предоставлении арендных каникул. До конца лета мы не прогнозируем массового ухода арендаторов с Невского проспекта при наличии хорошей погоды и при условии постепенного восстановления туристического потока. При этом, начиная с осени, вакантность продолжит расти, а арендные ставки – снижаться", - пишут эксперты. Фото: Baltphoto