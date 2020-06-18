Арендаторы массово покидают Невский проспект

Арендаторы массово покидают Невский проспект
"Многие арендаторы смогли договориться о скидках, рассрочке платежей и о предоставлении арендных каникул. До конца лета мы не прогнозируем массового ухода арендаторов с Невского проспекта при наличии хорошей погоды и при условии постепенного восстановления туристического потока. При этом, начиная с осени, вакантность продолжит расти, а арендные ставки – снижаться", - пишут эксперты. Фото: Baltphoto

На главной улице Санкт-Петербурга, Невском проспекте, кризисное положение, в котором оказались бизнесмены из-за пандемии коронавируса, очевиднее всего: доля свободных помещений достигла небывалых 10%.

Небольшие сувенирные лавки и магазины массово закрываются, не выдержав отсутствия покупателей. Улица пустеет, и когда-то красочные витрины наполняются объявлениями об аренде. О текущем состоянии Невского проспекта рассказывают эксперты консалтинговой фирмы JLL в своем исследовании.

Так, на Старо-Невском проспекте сейчас освободились почти 11% помещений, а на участке от Дворцовой площади до площади Восстания опустели 9,5% помещений — вдвое больше показателей прошлого года. Труднее всего выживать сувенирным и ювелирным, а также косметическим магазинам. Тем не менее, специалисты считают, что цифры могли быть гораздо хуже.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что больше половины петербургских компаний сократили зарплаты сотрудникам.

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