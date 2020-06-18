Петербуржцы не смогут купить алкоголь в день «Алых парусов»

Петербуржцы не смогут купить алкоголь в день &#171;Алых парусов&#187;
"Алые паруса" отметят 27 июня. Фото: Мойка78/Вероника Перминова

Смольный решил не отходить от традиций и оставить в силе запрет на продажу спиртного в день «Алых парусов».

Как сообщили в городском комитете по промышленной политике, инновациям и торговле в Петербурге, «сухой закон» будет действовать 27 июня, когда выпускники будут праздновать «Алые паруса». В этом году его решили провести в режиме телетрансляции из-за пандемии.

Жители Петербурга не смогут приобрести в магазинах спиртосодержащую продукцию с 22.00 26 июня и до 11.00 28 июня.

Стоит отметить, что запрет не будет распространяться на магазины дьюти фри в аэропортах, а также в заведениях общепита, которые, впрочем, все равно закрыты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Алые паруса» пройдут в формате телетрансляции. Из-за отсутствия зрителей маршрут брига с алыми парусами изменится.

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