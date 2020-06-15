«Алые паруса» пройдут в формате телетрансляции

В этом году праздник выпускников петербургских школ «Алые паруса» пройдет в формате телевизионной трансляции. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов 15 июня, сообщается на сайте Смольного.

Из-за отсутствия зрителей маршрут брига с алыми парусами изменится. Кульминация праздника пройдет в акватории Финского залива, а не Невы. Именно там состоится пиротехническая часть.

Представители Смольного уверяют, что на зрелищность мероприятия новый формат не повлияет. Пройдет ежегодный праздник выпускников в субботу, 27 июня.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что инженеры Западного военного округа (ЗВО) начали разворачивать понтоны для проведения салюта в честь «Алых Парусов». Всего будет развернуто свыше 140 конструкций. Звенья позже спустят на воду, где они образуют салютную площадку.