На Неве устанавливают более 140 понтонов для «Алых Парусов»

Инженеры Западного военного округа ночью начали разворачивать на Неве понтоны для проведения салюта в честь «Алых Парусов». Всего военнные развернут свыше 140 конструкций.

Звенья спустят на воду, где они образуют салютную площадку. Этой ночью пустят первые 20 из них на песчаном пляже у Петропавловской крепости.

Как сообщила пресс-служба ЗВО, общая площадь созданной площадки превысит 3,5 кв. км. Работы завершатся к 17 июня.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минпросвещения рекомендовало провести всероссийский «Выпускной вечер», завершающийся программой «Алые паруса», 27 июня. Выпускников планируют поздравлять в онлайн-формате.