На Неве устанавливают более 140 понтонов для «Алых Парусов»

На Неве устанавливают более 140 понтонов для &#171;Алых Парусов&#187;
"Алые паруса" в Петербурге. Фото: Мойка78/Вероника Перминова

Инженеры Западного военного округа ночью начали разворачивать на Неве понтоны для проведения салюта в честь «Алых Парусов». Всего военнные развернут свыше 140 конструкций.

Звенья спустят на воду, где они образуют салютную площадку. Этой ночью пустят первые 20 из них на песчаном пляже у Петропавловской крепости.

Как сообщила пресс-служба ЗВО, общая площадь созданной площадки превысит 3,5 кв. км. Работы завершатся к 17 июня.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минпросвещения рекомендовало провести всероссийский «Выпускной вечер», завершающийся программой «Алые паруса», 27 июня. Выпускников планируют поздравлять в онлайн-формате.

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