«Алые паруса» в Петербурге могут провести онлайн

&#171;Алые паруса&#187; в Петербурге могут провести онлайн
"Алые паруса" в Петербурге. Фото: Мойка78/Вероника Перминова

Отмечаемый в Санкт-Петербурге праздник выпускников школ решили провести 27 июня, сообщает Министерство просвещения РФ.

Ведомство рекомендовало провести всероссийский «Выпускной вечер», завершающийся программой «Алые паруса», 27 июня. Планируется, что выпускников будут поздравлять в онлайн-формате, если к тому времени власти Петербурга не снимут ограничения. Это необходимо для защиты учащихся и педагогов от заражения коронавирусом.

«Очные мероприятия могут пройти в регионах, вышедших к тому моменту на третий этап снятия ограничений», — говорится в сообщении ведомства.

По традиции праздник отмечают в третьей декаде июня на Дворцовой площади и поблизости, в центре города. Обычно его посещают несколько десятков тысяч выпускников из многих российских регионов. Так, в 2019 году «Алые паруса» собрали почти полтора миллиона человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Смольном сомневаются, что в 2020 году получится провести праздник выпускников «Алые паруса» на набережной Невы.

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