Петербургских выпускников могут оставить без «Алых парусов» в этом году

В Смольном сомневаются, что в 2020 году получится провести праздник выпускников «Алые паруса» на набережной Невы. Причиной всему эпидемия коронавируса, которая все еще бушует в Петербурге.

Обо всем сообщает вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов. Он заявил в ходе онлайн-конференции о малой вероятности того, что «Алые паруса» будут праздновать в центре города, передает ТАСС.

По традиции праздник отмечают в третьей декаде июня на Дворцовой площади и поблизости, в центре города. Обычно его посещают несколько десятков тысяч выпускников из многих российских регионов. Так, в 2019 году «Алые паруса» собрали почти полтора миллиона человек.

Впервые «Алые паруса» провели для ленинградских школьников в 1968 году. Впоследствии его ежегодное проведение прервали, а возобновили только в 2005 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский праздник «Алые паруса» признали лучшим праздником в мире.