Петербургский праздник «Алые паруса» признали лучшим праздником в мире

Главный праздник всех выпускников «Алые паруса», который проводится в Петербурге каждый год, получил главную награду в конкурсе Best Event Awards World.

Всего было в Best Event Awards World 23 номинации. Петербургский праздник также наградили в номинациях «Лучшее музыкальное событие» и «Лучшее агентство в сфере организации праздников».

Номинантов оценивали по креативности, наличию технологических инноваций, исполнению, общей атмосфере, а также по ряду других параметров.

Праздник «Алые паруса» начали отмечать еще в Ленинграде с 1969 по 1979 год. Его решили возродить в 2005 году по инициативе президента. В этом году на мероприятии собралось рекордное количество человек — 1,4 млн.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиянам предложили сократить продолжительность новогодних праздников.