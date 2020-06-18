Семья погибла при стрельбе на севере Москвы

Семья погибла при стрельбе на севере Москвы
Трагедия произошла в Москве 18 июня Фото: pixabay

Среди погибших были женщина, ее ребенок, мать и сам стрелок.

Как сообщает «Лента.ру», все произошло в квартире в доме в московском районе Коптево. Полицию вызвали соседи после звукоы выстрелов, доносившихся из соседней квартиры. Прибывшие на место полицейские самостоятельно проникли в квартиру, где произошла стрельба.

В квартире были найдены четыре тела с огнестрельными ранения, включая одного ребенка.

Предварительно, стрельбу устроил 22-летний москвич, бывший сожитель погибшей. Он пришел к ней домой и устроил скандал, в ходе которого достал огнестрел и открыл огонь. Стрелок убил бывшую возлюбленную, ее трехлетнего ребенка и ее мать. Тело самого злоумышленника было также найдено на месте ЧП.

По данным издания, молодой человек владел оружием незаконно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что три человека погибли в перестрелке в Ингушетии.

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