Бригада скорой помощи работает на месте ДТП с «перевертышем» на КАД

Бригада скорой помощи работает на месте ДТП с &#171;перевертышем&#187; на КАД
Автомобиль перевернулся на КАД. Фото: vk.com/spb_today

Автомобиль перевернулся на крышу в результате ДТП на кольцевой автодороге перед Таллинским шоссе.

Все произошло на внешнем кольце КАД перед съездом на Таллинское шоссе. Как сообщают свидетели происшествия в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте», там столкнулись две легковушки, в результате чего одна из них подлетела и, перевернувшись, легла на крышу.

Судя по опубликованным в соцсети кадрам, на месте происшествия работают сотрудники МЧС и бригады скорой помощи. Также на месте присутствуют инспекторы ГИБДД.

Информации о состоянии участников аварии пока нет.

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