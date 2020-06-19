Утром во Всеволожске каршеринг врезался в такси

Утром во Всеволожске каршеринг врезался в такси
ДТП произошло на Невской улице. Фото: vk.com/spb_today

Утром 19 июня во Всеволожске произошло ДТП с участием каршеринга и такси.

По словам очевидцев, каршеринг на Невской улице, 11 врезался в такси. В соцсетях появилась соответствующая видеозапись. «Каршеринг снова с нами. Попал в ДТП во Всеволожске на Невской улице 11 (Южный)», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Судя по кадрам, у «Яндекс.Такси» сильно помят бок после того, как его протаранил каршеринг протаранил его своим «носом». Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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