Тест на коронавирус в России можно сдать в 747 лабораториях

В Роспотребнадзоре сообщили о количестве лабораторий, в которых возможно сдать тест на наличие нового вируса Covid-19 в России.

Так, на сегодняшний день проведение анализов возможно в 747 лабораториях. Как сообщила пресс-служба организации, из них 109 являются частью системы ведомства, 518 — находятся при государственных медучереждениях, еще 129 являются частным.

В стране обеспечена возможность значительного охвата населения для проверки на новую инфекцию. Все исследования проводятся на базе научных организаций и центров гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора во всех регионах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала среднюю стоимость лечения инфицированных коронавирусом пациентов в Петербурге. На всякий случай город готовится ко второй волне распространения новой инфекции. Об этом рассказал градоначальник Александр Беглов.