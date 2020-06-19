Глава Центра Алмазова рассказал, как долго придется бояться коронавируса

Глава Центра Алмазова рассказал, как долго придется бояться коронавируса
Пациентов с внебольничной пневмонией поступает примерно вдвое больше, чем с коронавирусом. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Петербург вышел на долгожданное плато по коронавирусу, однако опасность инфицирования будет сохраняться еще долгое время.

По словам главы национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова, академика РАН Евгения Шляхто, для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией врачам не требуются какие-либо «суперзнания». И добавил, чем раньше болезнь начнут лечить, тем больше шансов на благоприятный исход.

В эфире передачи «Открытая студия» на телеканале «78» специалист отметил, что «опасаться» нужно будет до тех пор, пока не будет изобретена эффективная вакцина или не достигнет необходимого уровня популяционный иммунитет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что тест на коронавирус в России можно сдать в 747 лабораториях. В стране обеспечена возможность значительного охвата населения для проверки на новую инфекцию.

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