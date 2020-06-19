В ДТП на дорогах Петербурга и Ленобласти за минувшие сутки пострадали 20 человек

В ДТП на дорогах Петербурга и Ленобласти за минувшие сутки пострадали 20 человек
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В общей сложности в Петербурге и Ленобласти за минувшие сутки зафиксировано 395 ДТП.

Согласно статистике за 18 июня, которая опубликована официальной группе «Управление ГИБДД по СПб и ЛО» в социальной сети «ВКонтакте», в дорожных происшествиях в Петербурге пострадали десять человек, столько же в Ленобласти.

Ранения различной степени тяжести получили 21 взрослый и пять детей. В результате ДТП погиб один человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза на перекрестке проспектов Обуховской Обороны и Рыбацкого почти невозможно проехать.

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