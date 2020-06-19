На Политехнической водитель Mitsubishi сбил пенсионера на «зебре» и скрылся

На Политехнической водитель Mitsubishi сбил пенсионера на &#171;зебре&#187; и скрылся
Полиция разыскивает автомобилиста. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Выборгском районе Петербурга водитель легкового автомобиля наехал на пенсионера и уехал с места происшествия. Пешеход получил травмы.

Дорожный инцидент произошел в пятницу, 19 июня, около 11:30 у дома №20 на Политехнической улице. Как сообщила пресс-службы ГИБДД, неизвестный за рулем Mitsubishi сбил мужчину 1958 года рождения на регулируемом пешеходном переходе, после чего скрылся.

Пенсионер получил травмы средней степени тяжести. По данному факту проводится проверка. В настоящий момент сотрудники правоохраниетльных органов разыскивают виновника.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мотоциклист пострадал в ДТП с легковушкой на Типанова. «Железный» конь вылетел на газон. По словам свидетелей столкновения транспортных средств, мотоциклист получил травму ноги.

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