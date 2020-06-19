Из-за аномальной жары в Петербурге зацвели водоемы: невыносимый запах мешает горожанам

Необыкновенно жаркое лето в Санкт-Петербурге и Ленинградской области привело к преждевременному цветению водоемов и отмиранию водорослей.

Об этом в пятницу, 19 июня, рассказали в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу. В частности, жители некоторых районов Северной столицы стали жаловаться на крайне неприятные запахи, исходящие от водоемов, и на мутно-зеленую субстанцию, заполонившую водную поверхность.

Горожане предполагали, что это следствие сброса в воду вредных веществ или отходов. Выяснилось, что причиной загрязнения является цветение водорослей, которые, помимо прочего, выделяют в атмосферу вредные вещества, порождающие сильный гнилостный запах. Отмечается, что эти процессы, хоть и неприятны, но естественны и безопасны.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Росприроднадзор разберется в возможном загрязнении реки Славянки.