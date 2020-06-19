Бизнес Петербурга получил 2,4 млрд рублей льготных кредитов под два процента годовых

В Петербурге продолжается прием заявок на кредитование малого и среднего бизнеса под 0% на выплату зарплаты сотрудникам. Фото: pixabay.com

В Петербурге продолжается прием заявок на кредитование малого и среднего бизнеса под 0% на выплату зарплаты сотрудникам. Фото: pixabay.com

Банки Северной столицы выдали 1 283 кредита в рамках федеральной программы льгоного кредитования малого и среднего бизнеса.

В общей сложности, пострадавшие от коронавирусной пандемии предприниматели Петербурга получили кредиты на 2,4 миллиарда рублей под 2 процента годовых. Об этом в пятницу, 19 июня, сообщили в пресс-службе правительства города на Неве. Власти напомнили, что инициатива по кредитной поддержке бизнеса принадлежат президенту Владимиру Путину.

Предполагается, что займ, в первую очередь, будет направлен на поддержку занятости и другие нужды компаний. При сохранении как минимум 90% рабочих мест кредит по истечении срока будет списан вместе с процентами, если занятость сохранится на уровне 80% и выше — спишут половину кредита и процентов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что официально безработных в Петербурге почти 90 тысяч человек.