В Петербурге сотрудник ГАИ заставил водителя «Роллс-Ройса» содрать тонировку со стекол

В Петербурге сотрудник ГАИ заставил водителя &#171;Роллс-Ройса&#187; содрать тонировку со стекол
Водителю также пришлось заплатить 500 штрафа. Фото: https://vk.com/dorinspb

В Северной столице инспектор ГИБДД заставил водителя люксовой иномарки «Роллс-Ройс Фантом» собственными руками снять тонировку со стекол.

Инцидент случился в четверг, 18 июня, в самом центре Санкт-Петербурга, на перекрестке Литейного проспекта и Захарьевской улицы. В это время там работал в рамках профилактического рейда руководитель отделения ГИБДД по Центральному району. У остановленного «Роллс-Ройса» передние стекла были 13%, передают авторы паблика «Дорожный инспектор» в соцсети «Вконтаке».

Кроме того, шофер дорогостоящего автомобиля получил штраф в размере 500 рублей. Отметим, что цены на новые «Роллс-Ройс Фантом» стартуют от 20 миллионов рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полицейские массово проверяли таксистов, работающих на территории Ленинградской области и Петербурга.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ГАИ санкт-петербург тонировка
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ученые нашли в Крыму большой запас подземных пресных вод
В Петербурге сотрудник ГАИ заставил водителя «Роллс-Ройса» ...
Вечером пятницы в Петербурге 6-балльные пробки
Бизнес Петербурга получил 2,4 млрд рублей льготных кредитов под два ...
Коммунальщики Петербурга объяснили оплату счетов за отопление в июне
Дворцовый мост и Мариинскую больницу украсят красно-белой подсветкой
В Петербурге скончался от COVID-19 завотделением больницы Святого Георгия
На Кубинской улице задержали петербуржца, который перевозил 760 граммов ...