В Петербурге сотрудник ГАИ заставил водителя «Роллс-Ройса» содрать тонировку со стекол

В Северной столице инспектор ГИБДД заставил водителя люксовой иномарки «Роллс-Ройс Фантом» собственными руками снять тонировку со стекол.

Инцидент случился в четверг, 18 июня, в самом центре Санкт-Петербурга, на перекрестке Литейного проспекта и Захарьевской улицы. В это время там работал в рамках профилактического рейда руководитель отделения ГИБДД по Центральному району. У остановленного «Роллс-Ройса» передние стекла были 13%, передают авторы паблика «Дорожный инспектор» в соцсети «Вконтаке».

Кроме того, шофер дорогостоящего автомобиля получил штраф в размере 500 рублей. Отметим, что цены на новые «Роллс-Ройс Фантом» стартуют от 20 миллионов рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полицейские массово проверяли таксистов, работающих на территории Ленинградской области и Петербурга.