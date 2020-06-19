В Петербурге с 22 июня вернутся к работе каршеринги и санатории

Каршеринги и санатории возвращаются к работе в рамках постепенного снятия ограничения, принятых ввиду пандемии коронавируса. Фото: pixabay.com

Каршеринги и санатории возвращаются к работе в рамках постепенного снятия ограничения, принятых ввиду пандемии коронавируса. Фото: pixabay.com

С 22 июня в Северной столице возобновят свою деятельность каршеринги и санатории, однако и те, и другие будут работать с ограничениями.

В частности, каршеринговые компании обяжут дезинфицировать автомобили перед выдачей клиентам, а санатории смогут принимать пациентов только при наличии медицинских показаний. Соответствующее постановление уже подписано губернатором Санкт-Петербурга Александром Беловым, передают в пятницу, 19 июня, в пресс-службе городской администрации.

И каршеринги, и санатории, согласно документу, обязаны соблюдать все санитарные требования и рекомендации Роспотребнадзора.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирусные ограничения в том или ином виде могут сохраниться на территории России до февраля следующего года. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.