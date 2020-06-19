В мае рынок новостроек в России обвалился в два раза

Объемы выдачи ипотечных кредитов, а также сделки по продаже вторичного жилья тоже значительно сократились. Фото: pixabay.com

Объемы выдачи ипотечных кредитов, а также сделки по продаже вторичного жилья тоже значительно сократились. Фото: pixabay.com

Кризис на российском рынке недвижимости, спровоцированный пандемией коронавируса, усугубляется: в мае рынок новостроек обвалился почти вдвое.

Об этом свидетельствуют данные Росреестра. Согласно информации ведомства, за последний месяц было зарегистрировано лишь 35,5 тысяч соглашений об участии в долевом строительстве, тогда как в прошлом году число договоров равнялось 66,3 тысячам, передает РИА Недвижимость.

Рынок вторичного жилья также переживает не лучшие времена — за месяц продажи упали на 22%, в мае было заключено 182,7 тысячи сделок. Кроме того, в последний месяц весны было выданы 163,9 тысяч ипотечных кредитов, что на 26% ниже, чем в мае 2019 года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по мнению губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, продолжать строительство во время пандемии было разумным решением.