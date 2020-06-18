Дрозденко: не закрывать на замок стройки оказалось эффективным решением

Решение властей Ленинградской области не закрывать стройки во время пандемии коронавируса оказалось правильным. Об этом заявил губернатор Александр Дрозденко.

Дрозденко подчеркнул, что строительство — сложный механизм. В случае закрытия на восстановление темпов работы уходит несколько недель. Это приводит к серьезным убыткам.

По подсчетам властей региона, закрытие и открытие строек обошлось бы дороже, чем соблюдение жестких режимов и требований Роспотребнадзора, пишет online47.ru.

«Благодаря тому, что на стройках проблем не было, мы сегодня чувствуем себя уверенно – выполняем то, что намечено», — резюмировал Дрозденко.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в течение трех лет в достройку строительных объектов Ленинградской области будет вложено 10 млрд рублей. Такую сумму озвучил губернатор региона Александр Дрозденко.