Дрозденко: не закрывать на замок стройки оказалось эффективным решением

Дрозденко: не закрывать на замок стройки оказалось эффективным решением
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Решение властей Ленинградской области не закрывать стройки во время пандемии коронавируса оказалось правильным. Об этом заявил губернатор Александр Дрозденко.

Дрозденко подчеркнул, что строительство — сложный механизм. В случае закрытия на восстановление темпов работы уходит несколько недель. Это приводит к серьезным убыткам.

По подсчетам властей региона, закрытие и открытие строек обошлось бы дороже, чем соблюдение жестких режимов и требований Роспотребнадзора, пишет online47.ru.

«Благодаря тому, что на стройках проблем не было, мы сегодня чувствуем себя уверенно – выполняем то, что намечено», — резюмировал Дрозденко.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в течение трех лет в достройку строительных объектов Ленинградской области будет вложено 10 млрд рублей. Такую сумму озвучил губернатор региона Александр Дрозденко.

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