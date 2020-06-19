Билли Айлиш избавилась от одержимого фаната через суд

Молодая американская звезда Билли Айлиш через суд добилась запретительного ордера, обязывающего надоедливого фаната Пренелла Руссо держать от нее дистанцию не менее 90 метров.

Как сообщает TMZ, преследующий певицу фанат не сможет приблизиться к ней в течение ближайших трех лет — именно столько будет действовать ордер. Если будет необходимость, то запрет продлят еще на какое-то время. Руссо запретили контактировать со звездой в любой форме.

Айлиш подала на поклонника в суд после того, как он стал регулярно приходить к ее дому. Фанат не надевал маску с перчатками, и трогал дверную ручку и звонок.

Мужчина приходил к дому Айлиш семь раз. Каждый раз его прогоняла охрана, однако он все равно возвращался. Его дважды задерживала полиция, однако арестовать его не смогли из-за ограничений, установленных в Штатах из-за пандемии коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Билли Айлиш призналась, что никогда не чувствовала себя желанной.