Британцы не хотят видеть Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы

Кристен Стюарт выбрали на роль принцессы Дианы в биографическом фильме. Кадр из фильма "Опасная роль Джин Сиберг"

Кристен Стюарт выбрали на роль принцессы Дианы в биографическом фильме. Кадр из фильма "Опасная роль Джин Сиберг"

Чилийский режиссер Пабло Ларраин взял на роль принцессы Дианы в фильме «Спенсер» американскую актрису Кристен Стюарт, что вызвало бурную критику со стороны британцев.

Как сообщает Daily Mail, пользователи твиттера возмущены тем фактом, что леди Диану сыграет актриса не британского происхождения. Они считают, что американка не сможет говорить с британским акцентом.

Кроме того, они заявляют, что леди Ди и Стюарт совершенно не похожи и решение взять ее на роль было неверным.

Сам режиссер объяснил свой выбор тем, что Кристен, по его мнению, является одной из величайших актрис современности.

«Она может очень многое: быть загадочной, нежной и очень сильной, а нам как раз это и нужно», — считает Ларраин.

Однако есть и те, кто одобряет ее участие в фильме. Автор книги «Diana and Charles: Royal Affairs and Notorious Royal Marriages» Лэсли Кэролл рассказала Fox News, что если актриса сюжет повторить манеры и голос принцессы, то ее место рождения не имеет совершенно никакого значения.

Отметим, что фильм «Спенсер» будет посвящен бракоразводному процессу принца Чарльза с принцессой Дианой. Съемки фильма начнутся в январе 2021 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что киноманы выбрали лучшего героя из фильмов всех времен.