В России резко упали цены на iPhone 8

В России резко упали цены на iPhone 8
Цены на iPhone 8 упали до 30 тысяч рублей. Фото: pixabay

Выпущенный корпорацией Apple смартфон iPhone 8 рекордно подешевел. Сейчас он стоит около 30 тысяч рублей.

Рекордное падение цены на восьмой айфон зафиксировал портал Hi-Tech Mail.ru. Стоимость девайса на российском рынке варьируется от 30,6 тыс. до 42 тыс. рублей. Речь идет о базовой версии смартфона на 64 гигабайта.

Портал отмечает, что цена на гаджет упала до этого уровня впервые за два с половиной года, когда смартфон был выпущен. На старте продаж его оценивали в 57 тысяч рублей.

Эту модель сняли с продажи в середине весны этого года. Причиной стал выпуск обновленного iPhone SE, который отличается от «восьмерки» актуальным процессором, камерой и рядом других компонентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Apple планирует выпустить 9 новых моделей iPhone. Ожидается, что новые гаджеты представят в конце осени.

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