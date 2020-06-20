Врач объяснила, какая боль в груди символизирует заболевание раком

Она просит не игнорировать неприятные ощущения.

Об этом стало известно 19 июня. Обо всем рассказал эксперты в эфире телеканала «Россия 1». Акушер-гинеколог Екатерина Жуманова заявила, что боль в области груди может возникать по разным причинам. Есть как не совсем серьезные – например, неправильно подобранное белье, а есть и опасные – образование опухоли. Также среди причин может быть тромбофлебит подкожных вен молочный железы, сопровождаемый высокой температурой, отеками, покраснениями, и киста.

При раке грудь редко болит, отметила Жуманов – только в том случае, если опухоль достаточно большая и уже нарушает венозный отток. Поэтому важно пальпировать молочные железы. О раке также говорят изменение цвета сосков, выделения и кожные изменения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врачи назвали симптомы рака, которые путают с коронавирусом. Так, в обоих случаях может появиться кашель, мокрота, затрудненное дыхание, кровохарканье