Врач объяснила, какая боль в груди символизирует заболевание раком

Врач объяснила, какая боль в груди символизирует заболевание раком
Важно следить за своими ощущениями. Фото: Pixabay

Она просит не игнорировать неприятные ощущения.

Об этом стало известно 19 июня. Обо всем рассказал эксперты в эфире телеканала «Россия 1». Акушер-гинеколог Екатерина Жуманова заявила, что боль в области груди может возникать по разным причинам. Есть как не совсем серьезные – например, неправильно подобранное белье, а есть и опасные – образование опухоли. Также среди причин может быть тромбофлебит подкожных вен молочный железы, сопровождаемый высокой температурой, отеками, покраснениями, и киста.

При раке грудь редко болит, отметила Жуманов – только в том случае, если опухоль достаточно большая и уже нарушает венозный отток. Поэтому важно пальпировать молочные железы. О раке также говорят изменение цвета сосков, выделения и кожные изменения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врачи назвали симптомы рака, которые путают с коронавирусом. Так, в обоих случаях может появиться кашель, мокрота, затрудненное дыхание, кровохарканье

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