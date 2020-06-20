Эксперт рассказал о вреде использования смартфона перед сном

Для сохранения «остроты зрения» нужно переключать его на ночной режим.

Об этом стало известно 19 июня. Обо всем сообщил медицинский директор DocDoc.ru Владислав Мохамед Али в беседе с агентством «Прайм». Он отметил, что многие пользуются смартфонами перед сном, что чревато проблемами со здоровьем. Все дело в ярких вспышках экрана, на которые реагирует мозг. В результате человек мучается от головных болей и не может нормально отдохнуть. Лучше всего будет переключить смартфон на ночной режим, чтобы сохранить «остроту зрения».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эксперт рассказал, как понять, прослушивается ли ваш смартфон. Кусков отметил, что бывают разные виды прослушки – в том числе легальные. В большинстве случаев сложно определить, в какому виду относится та или иная, так как используется дорогостоящее оборудование.