Автор хита «На заре» Олег Парастаев скончался

Утром 20 июня ушел из жизни музыкант, композитор группы «Альянс» и автор хита «На заре» Олег Парастаев. Об этом сообщили на странице артист в соцсети «ВКонтакте».

Парастаев скончался на даче. Перед этим он жаловался на плохое самочувствие, пишет РБК со ссылкой на близких композитора. Смерть музыканта подтвердил солист группы «Альянс» Игорь Журавлев.

Группа «Альянс» была создана в Москве в 1981 году. Олег Парастаев покинул коллектив в 1988 году из-за разногласий с участниками. Композитор и другие музыканты видели по-разному жанровое будущее группы. Парастаев хотел развиваться в духе «новой волны», в то время как его коллеги двигались в сторону рок-музыки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что клип группы «Альянс» на композицию «На заре» заблокировали на YouTube. Снят он был в 1987 году, но опубликован в сети лишь в 2019.