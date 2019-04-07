YouTube не понравилась популярность клипа «На заре» и видео заблокировали

Видео недоступно и неизвестно, когда можно будет вновь увидеть клип. Фото: Скрин

Видео недоступно и неизвестно, когда можно будет вновь увидеть клип. Фото: Скрин

За несколько дней оно набрало около полумиллиона просмотров.

О том, что клип группы «Альянс» больше нельзя посмотреть, стало известно седьмого апреля. Участник коллектива Олег Парастаев уже прокомментировал инцидент на своей странице во «Вконтакте». Он рассказал, что YouTube прислал письмо, в котором говорится, мол, канал занимается спамом, обманом и мошенничеством. Обычно такие обвинения выдвигаются против тех, кто набирает просмотры и «лайки» нечестным способом.

«Альянс» к таковым не прибегал – популярность видео обуславливается совсем другими причинами. Дело в том, что фанаты группы и любители этого бессмертного хита десятки лет ждали видеоряда к «На заре». Когда он вышел, разумеется, об этом писали десятки СМИ и в какой-то момент клип стал одним из самых просматриваемых за последние несколько дней.

Парастаев отметил, что уже разбирается с YouTube – он хочет добиться возвращения канала и видео. Его, кстати, снимали в далеком 1987 году.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что первый зампред прокурора Петербурга снялся в клипе группы “Лунный пес”.