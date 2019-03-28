Первый зампред прокурора Петербурга снялся в клипе группы “Лунный пес” (видео)

Стихи и сам клип посвящены поэтам, которые уже ушли из этой жизни. Фото: https://vk.com/lunpes

Стихи и сам клип посвящены поэтам, которые уже ушли из этой жизни. Фото: https://vk.com/lunpes

Клип полностью снят на стихи первого заместителя прокурора Эдуарда Артюхина, который в свободное время, оказалось, сочиняет.

Клип на песню “Лунный пес” был размещен в группе рок-группы в социальной сети “Вконтакте”. Сняться в клипе Артюхину предложил лидер музыкального коллектива Антон Слон.

Стихи и сам клип посвящены поэтам, которые уже ушли из этой жизни. “Покинув землю бренную порой, довольные и недовольные собой”, — поется в песне.

“Представляем новый видеоклип, записанный совместно с петербургским поэтом Эдуардом Артюховым. Всем поэтам, покинувшим этот мир, посвящается…”, – написано в сообществе группы “Лунный пес”.

Как сообщает “Петербургский дневник”, клип снимали на территории храма святого Иоанна Кронштадского в поселке Колтуши Ленинградской области в этом году.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на протекающую “Беговую” пришел саксофонист и исполнил песню из “Титаника” (видео).

Видео: https://vk.com/lunpes