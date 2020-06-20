Похудевшего Баскова перестали узнавать знакомые

Похудевшего Баскова перестали узнавать знакомые
Николай Басков поделился фото "до" и "после". Фото: instagram.com/nikolaibaskov

Певец Николай Басков за время карантина похудел на 16 кг. В instagram он поделился снимками, сделанными с разницей в несколько месяцев.

На первой фотографии запечатлен Басков до самоизоляции, на другой — после. Свободное время артист, похоже, потратил на работу над телом.

«До карантина и после. Ксения Собчак, меня теперь тоже не узнают», — пошутил Басков под постом.

Подписчики посчитали, что после похудения Басков стал выглядеть более брутально. Многие из них согласились с тем, что певец красив всегда и в любом весе.

Коллеги Баскова по звездному цеху изменение артиста также оценили. «Шикарный», — написала певица Анна Семенович. «Какой пупсик слева. Всегда и везде красив», — отметила режиссер и певица Лиене Грейфане.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что певец Николай Басков показал свою квартиру. Снимками интерьера он поделился в instagram.

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