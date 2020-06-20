Дочь Янковского рассказала об эротической сцене с бананом

Актриса Оксана Фандера опубликовала в Instagram ролик с участием дочери Елизаветы Янковской. На нем девушка рассказывает, что хочет пройти кинопробы с бананом для эротической сцены.

Ироничным видео Фандера поделилась в своем профиле. На кадрах дочь актрисы и Филиппа Янковского рассуждает о профессии и жизни в артистической семье.

«Я подумала, что надо записать самопробы с бананом и так далее… Хорошая профессия, приятная. Здорово быть артисткой, особенно в артистической семье», — сказала Елизавета под смех матери на фоне.

Янковская-младшая также поделилась переживаниями по поводу собственной карьеры. «Кто я, понятия не имею… Хорошая актриса или плохая. Мама говорит, что актриса я ничего, но у мамы вкус своеобразный», — пошутила Елизавета.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что брат Елизаветы Иван Янковский снялся в эротической сцене для фильма Клима Шипенко «Текст». Партнершей актера по съемкам стала Кристина Асмус.