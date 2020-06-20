Петербуржцы стали массово скупать электронику

Эксперты рассказали об аномальном росте продаж электроники в Петербурге.

За последние несколько месяцев в городе аномально вырос спрос на бытовую технику и электронику, сообщает РБК. В мае количество купленных петербуржцами в «Связном» компьютеров и ноутбуков относительно аналогичного периода прошлого года выросло на 85%.

С марта по апрель продажи электроники на Ozon выросли на 121% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а в мае продажи выросли на 96%.

По словам экспертов, такой спрос связан во многом объясняется переходом граждан на «удаленку» во время пандемии коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жители России могут столкнуться с нехваткой ноутбуков из-за ситуации с распространением нового типа коронавируса в стране. Постепенный переход на удаленную работу может спровоцировать повышенный спрос на портативные компьютеры, что, в свою очередь, может привести к их дефициту.