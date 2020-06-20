В Петергофе легковушку вынесло на тротуар

В Петергофе легковушку вынесло на тротуар
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today.

Вечером 20 июня на пересечении Санкт-Петербургского проспекта и Разводной улицы в Петергофе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, один из автомобилей вылетел на тротуар.

«Двое не поделили перекресток Санкт-Петербургского шоссе и Разводной улицы в Петергофе», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о дорожно-транспортном происшествии на трассе «Кола». По предварительной информации, 29-летний водитель ВАЗ-2115 не справился с управлением и вылетел в кювет. Есть пострадавшие.

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