В Петергофе легковушку вынесло на тротуар

Вечером 20 июня на пересечении Санкт-Петербургского проспекта и Разводной улицы в Петергофе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, один из автомобилей вылетел на тротуар.

«Двое не поделили перекресток Санкт-Петербургского шоссе и Разводной улицы в Петергофе», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о дорожно-транспортном происшествии на трассе «Кола». По предварительной информации, 29-летний водитель ВАЗ-2115 не справился с управлением и вылетел в кювет. Есть пострадавшие.