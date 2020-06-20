На Выборгской набережной не смогли разъехаться две легковушки

Вечером 20 июня в Выборгском районе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, на Выборгской набережной возле пешеходного перехода проезжую часть не смогли поделить две легковушки. По предварительной информации, один из участников движения подрезал другого.

На место происшествия прибыли сотрудники ДПС. Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о дорожно-транспортном происшествии на трассе «Кола». По предварительной информации, 29-летний водитель ВАЗ-2115 не справился с управлением и вылетел в кювет. Есть пострадавшие.