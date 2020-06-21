Массовое ДТП с автобусом с логотипом ФК «Ленинградец» спровоцировало пробку на Мурманском шоссе

Массовое ДТП с автобусом с логотипом ФК &#171;Ленинградец&#187; спровоцировало пробку на Мурманском шоссе
Место аварии. Фото: vk.com/spb_today

В Северной столице на Мурманском шоссе автобус с логотипом ФК «Ленинградец» собрал аварию с тремя легковушками. Движение на участке затруднено.

Авария случилась в воскресенье, 21 июня, перед заездом на КАД. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам свидетелей столкновения транспортных средств, водитель автобуса на перекрестке столкнулся с другим авто. Машины сильно затруднили движение. Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о серьезном ДТП на проспекте Стачек. Разъехаться не смогли три легковых авто и маршрутка. На месте медики и сотрудники МЧС.

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