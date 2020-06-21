На Украине могут ударить новый ракетой по кораблям в Новороссийске

Крылатая ракета Р-360 весит 870 килограммов и может нести боеголовку массой 150 килограммов. Дальность ее пуска — до 280 километров, скорость — около 900 километров в час, высота полета над гребнем волн — от трех до десяти метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет. Фото: pixabay.com

Крылатая ракета Р-360 весит 870 килограммов и может нести боеголовку массой 150 килограммов. Дальность ее пуска — до 280 километров, скорость — около 900 километров в час, высота полета над гребнем волн — от трех до десяти метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет. Фото: pixabay.com

Военный эксперт из Украины Михаил Жирохов заявил, что новая противокорабельная крылатая ракета Р-360 комплекса «Нептун» способна поразить российские военные корабли в Новороссийске.

Жирохов считает, что украинское оружие имеет большую помехозащищенность и лучшие характеристики, чем российский аналог. Свое мнение военный эксперт выразил в статье для газеты «Деловая столица». Аналитик также отметил, что плачевное финансовое состояние Украины мешает серийному производству «Нептуна». Так, недавно прекратил работу Павлоградский химический завод, единственный в стране производитель твердого топлива для «Нептуна».

Так или иначе, считает Жирохов, вооружение «Нептуном» позволит Украине совершать гораздо более агрессивные действия на территории Черного и Азовского морей. Безусловно, при соответствующем приказе нынешних властей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Украине карантин по коронавирусу продлили до конца июля из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.