Грядущей ночью в Ленобласти резко похолодает до +4 градусов

Грядущей ночью в Ленобласти резко похолодает до +4 градусов
Днем тепло все равно вернется в регион. Фото: pixabay.com

В ночь с воскресенья на понедельник жителям Ленинградской области стоит подготовиться к резкому похолоданию.

Об этом ленинградцев предупреждают в главном управлении МЧС РФ по 47 региону со ссылкой на метеорологические службы. Специалисты передают, что ветер в области сменится на северо-восточный и его порывы местами могут достигать 3-8 метров в секунду.

Ночная температура воздуха может опуститься до +2…+9 градусов Цельсия, однако днем столбик термометра все равно вернется к отметке в +24 градуса. Атмосферное давление немного повышено, в течение дня может незначительно меняться, отмечают синоптики.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, в каких регионах России, по данным Гидрометцентра, установилась аномальная жара. Необычная для севера азиатской части страны погода наблюдается специалистами, а также температуру выше нормы зафиксировали на Чукотке, на севере Якутии, на Таймыре и в Ямало-Ненецком автономном округе.

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