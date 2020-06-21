Subaru и Skoda не поделили перекресток Богатырского и Стародеревенской

Два автомобиля столкнулись в Приморском районе Петербурга, посреди перекрестка. О пострадавших информации нет.

Очевидцы сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», что авария произошла на перекрестке Богатырского проспекта и Стародеревенской улицы. Там «встретились» две иномарки. Судя по опубликованным снимкам Subaru протаранила Skoda, нанеся последней серьезные повреждения.

В результате ДТП у Skoda разбито правое боковое стекло, остались вмятины на пассажирской двери и колесе. Subaru также не отделалась без повреждений: у машины повреждены капот и передний бампер.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в массовом ДТП на Стачек пострадали девять человек, есть погибший. Столкнулись сразу несколько автомобилей, в том числе маршрутное такси №424 «А».