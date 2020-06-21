Зрители решили, что Билан не достоин победы на «Евровидении-2008»

Организаторы международного песенного конкурса «Евровидение» провели повторное голосование всех лет. В «Евровидении» 2008 года победа досталась не Диме Билану.

Внезапное онлайн-голосование решили провести в социальной сети Twitter. Пользователи в частности проголосовали за победителя конкурса 2008 года, однако в этот раз зрители выбрали Ани Лорак, представительницу Украины, которая тогда заняла второе место.

А вот победителя того года, Диму Билана, который исполнил песню Believe Me, в этом году оценили не так высоко — сейчас он на девятом месте.

При этом стоит отметить, что это онлайн-голосование не внесло изменений в итоги голосования 2008 года, а российский исполнитель продолжает быть победителем.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что победителей «Евровидения-2020» выбрали онлайн.