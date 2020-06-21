31 декабря могут сделать выходным днем в России

В Госдуме назвали условие, при котором 31 декабря объявят выходным днем для россиян. Фото: PIxabay

В Госдуме назвали условие, при котором 31 декабря объявят выходным днем для россиян. Фото: PIxabay

В Госдуме назвали условие, при котором 31 декабря объявят выходным днем для россиян.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на члена комитета по труду и соцполитике Андрея Исаева, если большинство жителей России захотят, чтобы последний день года был выходным днем, такое решение будет принимать правительство по согласованию с Российской трехсторонней комиссией.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил сократить и немного передвинуть новогодние выходные, чтобы они выпадали на период с 31 декабря по 3 января включительно. Остальные же дни он предлагает добавить к ежегодному оплачиваемому отпуску.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Песков рассказал, что думают в Кремле о сокращении новогодних праздников. По словам представителя Кремля, каждый год в правительстве проходят дискуссии по этому поводу.