«Россия» вновь начнет летать на Черное море и в Калининград

Авиакомпания «Россия» возобновляет перелеты на Черное море и Калининград в конце июня.
Об этом перевозчик сообщил на своем сайте. В сообщении говорится, что с 22 июня «Россия» возобновляет рейсы в курортные города на черноморском побережье. Пассажиров перевезут воздушные судна Boeing 737-800 и Boeing 747.
Россияне смогут улететь в Анапу из 14 городов, включая Петербург. В Симферополь можно будет улететь из аэропортов 13-ти российских городов. Среди них Москва, Петербург, Казань, Нижний Новгород, Екатеринбург и ряд других.
А в Сочи самолетом «России» получится попасть, вылетев из 12 городов, включая две столицы, Красноярск, Пермь, Самару и другие.
Рейсы в Калининград возобновят в конце июня. Самолеты будут летать из Москвы, Петербурга и Екатеринбурга.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что авиакомпания Wizz Air запускает 5 новых рейсов из Петербурга.