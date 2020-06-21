«Россия» вновь начнет летать на Черное море и в Калининград

&#171;Россия&#187; вновь начнет летать на Черное море и в Калининград
Во все указанные города можно будет вылететь из Пулково. Фото: Baltphoto

Авиакомпания «Россия» возобновляет перелеты на Черное море и Калининград в конце июня.

Об этом перевозчик сообщил на своем сайте. В сообщении говорится, что с 22 июня «Россия» возобновляет рейсы в курортные города на черноморском побережье. Пассажиров перевезут воздушные судна Boeing 737-800 и Boeing 747.

Россияне смогут улететь в Анапу из 14 городов, включая Петербург. В Симферополь можно будет улететь из аэропортов 13-ти российских городов. Среди них Москва, Петербург, Казань, Нижний Новгород, Екатеринбург и ряд других.

А в Сочи самолетом «России» получится попасть, вылетев из 12 городов, включая две столицы, Красноярск, Пермь, Самару и другие.

Рейсы в Калининград возобновят в конце июня. Самолеты будут летать из Москвы, Петербурга и Екатеринбурга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что авиакомпания Wizz Air запускает 5 новых рейсов из Петербурга.

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