Названы способы защитить телефон в жару

Названы способы защитить телефон в жару
Важно следить, чтобы телефон не попадал под прямые солнечные лучи. Фото: pixabay

Руководитель Hi-Tech mail.ru Дмитрий Рябинин рассказал в интервью радио Sputnik, что при высоких температурах аккумулятор любого гаджета может запросто загореться. Это может произойти даже когда телефон лежит в кармане.

По словам Рябинина, большинство современных смартфонов оборудовано системой безопасности, отключающей гаджет при сильном нагреве аккумулятора. Однако он может продолжить нагревается и в этом случае.

Для того, чтобы избежать опасного перегрева, важно следить, чтобы телефон не попадал под прямые солнечные лучи. Также необходимо снять плотные чехлы, мешающие циркуляции воздуха. И желательно не запускать несколько «тяжелых» приложений одновременно.

Если смартфон уже перегрелся, что ни в коем случае его нельзя резко охлаждать, например, закинув его в холодильних. Лучше оставить его остывать без резких перепадов температур.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эксперт рассказал о вреде использования смартфона перед сном.

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