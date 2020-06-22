Россиян ждет сокращенная рабочая неделя

Граждане смогут отдохнуть в среду в связи с проведением парада Победы.

Парад Победы традиционно проводится на 9 мая, но в связи с пандемией коронавируса все массовые мероприятия было решено перенести на 24 июня. Президент России Владимир Путин объявил этот день выходным и заявил, что все сохранят зарплату. Таким образом, на этой неделе граждане будут работать четыре дня и смогут отдохнуть среди недели. Отмечается, что 23 число не является предпраздничным, поэтому рассчитывать на сокращенный день не стоит.

Напоминаем, что в Санкт-Петербурге вовсю готовятся к проведению парада Победы – уже состоялась важнейшая репетиция. Ожидается, что в мероприятии примут участие около 4,5 тысяч военнослужащих.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге прошла генеральная тренировка парада. Участие в ней приняли более 100 единиц бронетехники и 30 боевых самолетов и вертолетов.