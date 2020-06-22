Россиянам рассказали, как уберечь смартфоны в жару

На них неблагоприятно сказываются не только низкие температуры.

Об этом стало известно сегодня, 22 июня. Советами эксперт поделился в интервью радио Sputnik. Руководитель Hi-Tech mail.ru Дмитрий Рябинин заяви, что довольно часто именно летом происходит самовозгорание смартфонов. Это может случится практически в любой момент – даже когда гаджет будет лежать у человека в кармане. Отмечается, что система безопасности, встроенная в современные смартфоны, не всегда срабатывает корректно, да и аккумулятор может продолжать нагреваться, несмотря даже на отключение телефона.

Рябинин подчеркнул, что важно не оставлять смартфон на солнце и избегать попадания прямых солнечных лучей. Также стоит отдать предпочтение не очень плотным чехлам, так как они препятствуют циркуляции воздуха.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эксперт рассказал о вреде использования смартфона перед сном. Для сохранения «остроты зрения» нужно переключать его на ночной режим.