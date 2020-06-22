В российских вузах выделили 11,4 тыс. бюджетных мест

Большинство из них распределят по региональным учебным заведениям.

Об этом стало известно сегодня, 22 июня. Обо всем говорится в документе, опубликованном на сайте правительства России. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в 2020 году в вузах выделят 11,4 тысячи бюджетных мест. Многие из них распределят по региональным университетам, то есть за пределами Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областями. Отмечается, что при распределении играл роль рейтинг вузов, который был составлен Минобрнауки.

Напоминаем, что с предложением об увеличении количества бюджетных мест выступил президент России Владимир Путин. Он же настаивал на их появлении в первую очередь в регионах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что школьники смогут поступить в вузы онлайн. Для этого в России запустили сервис для дистанционной подачи заявлений.