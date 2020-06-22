В Петербурге понедельник выдастся теплым и почти безоблачным

Синоптики обещают, что осадков не будет.

Согласно данным, предоставленным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в этот понедельник воздух прогреется до плюс 23 градусов. На небе буду облака, но осадков не ожидается. По улицам города разгуляется ветер, который разгонится максимум до восьми метров в секунду, сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Ночью температура опустится до плюс 10 градусов.

Считается, что с каждым днем должно становиться только теплее. Уже в воскресенье воздух прогрелся до плюс 24 градусов, так что граждане наслаждались отличными выходными.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцам обещают теплую погоду на ближайшие дни.