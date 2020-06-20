Петербуржцам обещают теплую погоду на ближайшие дни

Воздух в эту субботу прогреется до плюс 20 градусов.

Синоптики сообщили, что погода в Санкт-Петербурге начинает налаживаться. Так, сегодня, 20 июня, они обещают день без неожиданных сюрпризов – столбик термометра поднимется до плюс 20 градусов, осадков не ожидается. По городу будет гулять умеренный ветер, весь день будет светить солнце. Такой прогноз дает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Отмечается, что с каждым днем должно становиться только теплее. Уже в воскресенье воздух прогреется до плюс 24 градусов, так что граждане смогут насладиться отличными выходными.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптики заявили: Россию ждет третья волна тепла. Тепло начнет возвращаться с понедельника, и уже к среде воздух прогреется до +24…+29 градусов. Дожди не прогнозируются.