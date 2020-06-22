Вильфанд заявил, что в июле заморозков точно не будет

Он пообещал, что температура будет повышаться по всей стране.
Об этом стало известно сегодня, 22 июня. Обо всем сообщают РИА Новости. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что заморозки постепенно прекращаются и их повторения не случится в июле. Даже в самых холодных регионах будет больше солнца, а температура повысится. Отмечается, что на юге Западной Сибири температура ниже нормы на 4-6 градусов, при этом верхние слои почвы уже теплые.
Вильфанд отметил, что заморозки связаны сразу с несколькими факторами.
«Там погода облачная, частые дожди и северные, холодные воздушные массы, поэтому воздух не прогревается от солнца. Солнечные лучи не достигают подстилающей поверхности, а ночью происходит разрыв в облаках»,
— сказал он.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге понедельник выдастся теплым и почти безоблачным. Синоптики обещают, что осадков не будет.