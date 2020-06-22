Бизнес Пригожина и Валерии находится на грани банкротства

Компания занимается выпуском здорового питания.

Об этом стало известно сегодня, 22 июня. Обо всем сообщает Telegram-канал Mash. Продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия владеют компанией «Гуд Фуд Стайл», которая занимается выпуском здорового питания. Она была основана в 2018 годом совместно с Эмином Агаларовым. Уже через год, пишут СМИ, фирма ушла «в минус». Весной 2020 года бизнес подал заявление на выплату МРОТ, часть сотрудников уволили в марте.

Напоминаем, что с именем Пригожина связан один из недавних скандалов. Он призвал пожалеть артистов, которые остались без денег из-за пандемии коронавируса. Продюсера начали травить за его слова, а партии «Коммунисты России» отправила паре по упаковке лапши быстро приготовления.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Пригожин активно отбивается от комментариев после скандала. Подписчики отмечают, что продюсер рассуждал о бедности, а сам ездит на дорогой машине.